В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия В БГМУ создали мобильное приложение «Здоровая стопа» для скрининга плоскостопия

Студенты Башкирского медуниверситета создали мобильное приложение «Здоровая стопа» для диагностики плоскостопия и других патологий стопы, сообщается на сайте вуза. Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям в рамках нацпроекта «Технологии».

Принцип функционирования приложения базируется на использовании нейросетевой модели искусственного интеллекта для анализа фотографий стоп с разных ракурсов. Это позволяет выявлять наличие или отсутствие таких патологий, как плоскостопие (с указанием степени), вальгусная или варусная деформация и другие аномалии.

Приложение было разработано студентом пятого курса Альфредом Галяутдиновым. Он подчеркнул, что важность развития данной темы обусловлена тем, что заболевания стопы не вызывают болевых ощущений и других проблем до тех пор, пока не становится слишком поздно для консервативного лечения. Приложение может служить простым и доступным инструментом для раннего выявления проблем в удаленных фельдшерско-акушерских пунктах, школьных кабинетах, фитнес-центрах и прочих учреждениях.

