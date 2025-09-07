Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:49

В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия

В БГМУ создали мобильное приложение «Здоровая стопа» для скрининга плоскостопия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студенты Башкирского медуниверситета создали мобильное приложение «Здоровая стопа» для диагностики плоскостопия и других патологий стопы, сообщается на сайте вуза. Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям в рамках нацпроекта «Технологии».

Принцип функционирования приложения базируется на использовании нейросетевой модели искусственного интеллекта для анализа фотографий стоп с разных ракурсов. Это позволяет выявлять наличие или отсутствие таких патологий, как плоскостопие (с указанием степени), вальгусная или варусная деформация и другие аномалии.

Приложение было разработано студентом пятого курса Альфредом Галяутдиновым. Он подчеркнул, что важность развития данной темы обусловлена тем, что заболевания стопы не вызывают болевых ощущений и других проблем до тех пор, пока не становится слишком поздно для консервативного лечения. Приложение может служить простым и доступным инструментом для раннего выявления проблем в удаленных фельдшерско-акушерских пунктах, школьных кабинетах, фитнес-центрах и прочих учреждениях.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал уникальный тест для идентификации 25 респираторных вирусов. Новый диагностический инструмент уже зарегистрирован и запущен в производство, что позволит ускорить и упростить процесс диагностики респираторных инфекций.

Башкирия
студенты
разработки
приложения
