07 сентября 2025 в 18:36

Пьяный россиянин напал на семью с ребенком

В Челябинске мужчина напал на семью у подъезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске неизвестный мужчина напал на семью с маленьким ребенком, которая подходила к подъезду дома, передает 74.RU. Инцидент случился возле дома на улице Яблочкина, 21а.

Глава семьи Валерий рассказал, что мужчина, сидевший на скамейке, выкрикнул что-то в их сторону, но реакции не последовало. Затем злоумышленник поднялся и направился к мужчине и его семье. Нападавший нанес Валерию удар в область левого глаза, а его супруга получила касательный удар.

Семья обратилась в полицию. Нападавшего доставили в отделение, а Валерий отправился фиксировать травмы. Пострадавший рассказал, что после прибытия в отдел нападавший продолжал свободно передвигаться и высказывать претензии. Позже мужчина покинул здание, пройдя через внутренний двор, и скрылся из виду.

В ГУ МВД региона подтвердили регистрацию обращения и установили личность мужчины, который нанес телесные повреждения. После завершения проверки будет принято решение о наличии признаков административного правонарушения в его действиях.

Ранее в Кемерово пьяный мужчина напал на подростка и ударил его мачете. Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Конфликт произошел из-за припаркованного во дворе мопеда.

Челябинск
нападения
люди
травмы
