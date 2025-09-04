Дебошир с макетом автомата отправился за решетку СК: житель Башкирии получил три года колонии за угрозы макетом автомата

В Башкирии осудили местного жителя, угрожавшего росгвардейцам макетом автомата, сообщила пресс-служба Управления Следственного комитета России по республике. Суд признал 36-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел вечером 9 июля текущего года в городском парке «Поющие Родники» в Белебее. Правоохранители прибыли на место после получения сообщения о нетрезвом вооруженном человеке и потребовали от него прекратить противоправные действия.

В ответ на законные требования фигурант начал вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам Росгвардии учебным макетом автомата Калашникова. Мужчина имитировал готовность произвести выстрел и высказывал угрозы физической расправой в адрес представителей власти.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимый был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный ранее уже имел судимость.

