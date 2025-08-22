Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 07:10

В России разработали тест на определение 25 вирусов

В Роспотребнадзоре разработали тест на определение 25 респираторных вирусов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали уникальный тест, способный идентифицировать 25 различных респираторных вирусов, сообщила руководитель ведомства Анна Попова в интервью ТАСС. Новый диагностический инструмент уже прошел регистрацию и запущен в производство.

Новость буквально этой недели — новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, — указала Попова.

Она пояснила, что разработка позволяет по одному мазку определить широкий спектр возбудителей респираторных инфекций. Это значительно упрощает диагностику и ускоряет процесс выявления конкретного патогена, будь то вирус гриппа, парагриппа, риновирус или другие респираторные вирусы.

Создание нового теста было запущено в июле на производственных площадках ведомства. Разработка представляет собой значительный шаг вперед в диагностике респираторных заболеваний, позволяя медицинским специалистам быстро и точно определять возбудителя инфекции. Это особенно актуально в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее сообщалось, что в преддверии нового учебного года Роспотребнадзор опубликовал перечень обязательных прививок для детей, поступающих в первый класс. Согласно национальному календарю профилактических прививок, ребенок должен быть вакцинирован против основных инфекционных заболеваний.

