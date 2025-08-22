Роспотребнадзор озвучил, какие прививки нужны перед первым классом Роспотребнадзор: перед первым классом нужно поставить минимум четыре прививки

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор опубликовал перечень обязательных прививок для детей, поступающих в первый класс. Согласно национальному календарю профилактических прививок, ребенок должен быть вакцинирован против основных инфекционных заболеваний, пишет РИА Новости.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с началом учебного года дети активно взаимодействуют в классах, что увеличивает риск распространения инфекций. Обязательная вакцинация включает прививки от АКДС (коклюша, дифтерии, столбняка), гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи) и полиомиелита.

Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре прививки; гепатит В — три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) — две прививки; полиомиелит — шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Это необходимо для формирования коллективного иммунитета в школьных коллективах. Кроме обязательных прививок, ведомство рекомендует дополнительную вакцинацию против менингококковой инфекции, ветряной оспы и гепатита А.

Специалисты напоминают о важности соблюдения сроков иммунизации и необходимости ежегодной прививки от гриппа. Формирование коллективного иммунитета позволяет защитить не только отдельных детей, но и весь школьный коллектив от массового распространения инфекций.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.