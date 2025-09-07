Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 17:25

Мигрант из Подмосковья помочился на ограду и забросал камнями священника

Иностранец справил малую нужду на ограду храма великомученицы Ирины в подмосковном Пушкине. Местный священник сделал ему замечание, после чего мигрант начал бросаться камнями в сторону священнослужителя, передает МК.

Отец Александр рассказал, что рядом с храмом проходила нетрезвая компания - предположительно толпа что-то отмечала. После чего один человек из группы, возможно выходец из Средней Азии, пояснил священнослужитель. Священник сделал замечание и в ответ полетели камни. Один из них попал в отца Александра, к счастью, обошлось без травм.

Ранее мигранты напали на полицейского в штатском у ТРЦ «Глобус» в подмосковном Щелково. Один из нападавших — уроженец Средней Азии — задержан, остальные разыскиваются. Правоохранитель попытался пресечь конфликт, показал удостоверение, но получил удары и был вынужден применить травматический пистолет.

Также в городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

