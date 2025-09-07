Жительница Подмосковья пыталась сбить дрон при помощи винтовки

В одном из садовых товариществ Московской области женщина стреляла из пневматической винтовки по квадрокоптеру, который запустил ее девятилетний сосед, сообщает ИА «Регнум». Отец ребенка вызвал сотрудников полиции, однако, по его словам, претензий к женщине он не имеет.

Инцидент произошел еще в начале июля. Мальчик отдыхал с родителями на даче. Ему подарили квадрокоптер, и ребенок решил испытать его в полете. Ребенок запустил БПЛА над участком. После этого на территории СНТ раздались приглушенные выстрелы.

Я подбежал к ребенку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон, — сообщил отец мальчика.

Мужчина рассказал, что решил не вступать в конфликт с соседкой и просто посадил дрон. По его словам, в нынешней напряженной обстановке женщина могла испугаться, приняв игрушечный аппарат за настоящий БПЛА.

Ранее в Ленинградской области средства ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.