Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 16:29

Жительница Подмосковья пыталась сбить дрон при помощи винтовки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одном из садовых товариществ Московской области женщина стреляла из пневматической винтовки по квадрокоптеру, который запустил ее девятилетний сосед, сообщает ИА «Регнум». Отец ребенка вызвал сотрудников полиции, однако, по его словам, претензий к женщине он не имеет.

Инцидент произошел еще в начале июля. Мальчик отдыхал с родителями на даче. Ему подарили квадрокоптер, и ребенок решил испытать его в полете. Ребенок запустил БПЛА над участком. После этого на территории СНТ раздались приглушенные выстрелы.

Я подбежал к ребенку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой и пытается подстрелить наш дрон, — сообщил отец мальчика.

Мужчина рассказал, что решил не вступать в конфликт с соседкой и просто посадил дрон. По его словам, в нынешней напряженной обстановке женщина могла испугаться, приняв игрушечный аппарат за настоящий БПЛА.

Ранее в Ленинградской области средства ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

Подмосковье
пневматика
дроны
винтовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят модельера Армани
Маленькая пенсия, курсы в Дубае, отказ от работы на ТВ: куда пропал Нагиев
Стало известно, чем пожертвовала Молдавия ради дружбы с Европой
«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?
Володин объяснил причины утраты Украиной суверенитета
Мигрант из Подмосковья помочился на ограду и забросал камнями священника
Подростки-зацеперы избили мужчину из-за замечания
Смерть белорусского альпиниста на Эльбрусе назвали роковой ошибкой
Пьяные цыгане из Серпухова подрались с дорожниками на лопатах
У Акиньшиной роман с Козловским? Что известно, слухи и скандалы
«Критически безграмотная»: Захарова поставила на место главу евродипломатии
Мемориал жертвам миграции простоял в Берлине всего шесть часов
Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября
ВСУ атаковали город в Курской области
Десятки велогонщиков упали во время массового заезда
Опубликованы новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов
Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?
В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия
На Украине назвали катастрофическое число дезертиров в ВСУ
Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.