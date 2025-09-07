Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича

Житель района Перово в Москве проведет под арестом 10 суток за нанесение повреждений припаркованным автомобилям во дворе жилого дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина объяснил свои действия «агрессивной гражданской позицией» и заявил, что выступает против машин, мешающих детям гулять.
Нарушитель общественного порядка срывал государственные номера с автомобилей, мял их и повреждал крепления. Владельцы машин обратились в правоохранительные органы, после чего мужчину задержали полицейские.
Впоследствии в отделении сосед признался, что действительно снимал номера с автомобилей. Суд квалифицировал его поступок как хулиганство и приговорил жителя Перово к аресту.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что у жильцов многоквартирных домов есть право ограничивать парковку посторонних машин во дворе. По его словам, собственники могут принимать такие решения на общих собраниях, в том числе устанавливать шлагбаумы и закрывать территорию. Колунов отметил, что допускается даже внедрение пропускной системы для гостевых автомобилей.