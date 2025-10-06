Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом Юрист Виноградов: россиянам грозят штрафы до 50 тыс рублей за шум и курение

Нарушение тишины — одна из самых частых причин жалоб в многоквартирных домах, приводящая к штрафам, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. Среди них также он отметил сильные запахи, захламление и другие.

Согласно законодательству, в большинстве регионов действует режим тишины с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00. Нарушителям грозит штраф. Например, в Москве для физических лиц сумма штрафа составит до 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей.

По словам Виноградова, нецензурная брань, проявления агрессии или участие в драке могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это правонарушение предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей либо административного ареста на срок до 15 суток.

Сильные запахи, проникающие из одной квартиры в другую, также могут стать основанием для привлечения к ответственности. За нарушение требований к содержанию животных, включая зловоние, предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей.

Захламление мест общего пользования приводит к жалобам и штрафам от 5000 до 15 тыс. рублей для физических лиц за нарушение пожарной безопасности. Курение в местах общего пользования многоквартирных домов тоже запрещено и карается штрафом от 500 до 1500 рублей, а брошенные окурки в подъездах считаются нарушением правил содержания общего имущества. За оставленный окурок, ставший причиной пожара, предусмотрен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

