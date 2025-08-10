Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе

Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе Колунов заявил, что жители многоэтажек имеют право ограничить парковку во дворе

Жители многоквартирных домов вправе ограничить парковку посторонних машин во дворе, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). По его словам, жильцы могут даже внедрить пропускную систему для гостевых автомобилей.

На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов, — пояснил он.

Колунов добавил, что можно ввести даже «временной лимит» на заезд чужих автомобилей. Если гость припозднился, то гражданина, который заказал ему пропуск, могут лишить права на получение такого документа в будущем. Это очень «действенный метод», отметил запред.

Ранее автоюрист Вадим Рождественский предупредил, что водителям, оставляющим автомобиль в не предназначенном для парковки месте во дворе дома, грозит штраф. При этом он отметил, что граждане могут обжаловать такое постановление. Однако для этого им необходимо собрать соответствующие доказательства.

