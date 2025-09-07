Херсон является исторически русским городом, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По словам главы региона, под контролем ВСУ населенный пункт превратился в «город-призрак» с минимальным количеством оставшихся жителей.

Херсон — это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе, — подчеркнул он.

Ранее Сальдо сказал, что вхождение города Херсона в состав России вместе с областью необходимо учитывать при заключении окончательного мирного соглашения, и местные жители уже высказали свое мнение по этому поводу. Такое же отношение, убежден Сальдо, будет со стороны Украины во время заключения окончательного договора с Россией.

До этого он обратил внимание, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военнослужащих, списывая солдат как пропавших без вести. По его словам, замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия.