07 сентября 2025 в 16:09

Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке

Эрдоган и Песков поговорили по-турецки в Пекине на полях саммита ШОС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Пекине поздоровался с представителем Кремля Дмитрием Песковым, по-турецки спросив, как его дела, такие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Разговор между ними состоялся перед переговорами Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным.

Песков! Как дела? Хорошо?спросил президент по-турецки.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером заявил, что Анкара продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая прошли несколько раундов результативных переговоров.

Также Песков обратил внимание, что Путин ведет активный образ жизни и сохраняет высокую работоспособность даже при минимальном количестве сна. На Восточном экономическом форуме пресс-секретарь лидера подчеркнул, что глава государства спит всего несколько часов в день.

Реджеп Тайип Эрдоган
Дмитрий Песков
Пекин
ШОС
