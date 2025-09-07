Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 сентября 2025 в 15:51

В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России

Спутниковая группировка России способна круглосуточно обеспечивать войска связью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили, что действующая спутниковая группировка Вооруженных сил России способна круглосуточно обеспечивать связью подразделения, сообщает пресс-служба ведомства. Министр ознакомился с современными средствами спутниковой связи во время проверки Военной академии связи имени С. М. Буденного.

Главе российского военного ведомства представили средства спутниковой связи, применяемые также в специальной военной операции, и доложили, что существующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме, — сообщили в ведомстве.

Также Белоусову показали новую учебную аудиторию кафедры «Применение подразделений и эксплуатация систем спутниковой связи», созданную в этом году для подготовки курсантов к работе с сетями спутниковой связи. Кроме того, глава ведомства посетил казармы и жилые помещения военного городка, а также его спортивную инфраструктуру.

Ранее Белоусов проверил готовность фондов и учебной базы Военного университета имени князя Александра Невского к новому учебному году. В учебном заведении открыли две лаборатории для технического обслуживания беспилотников и отдельную лабораторию 3D-печати. В университете для обучения курсантов задействованы более сотни дронов, катеров и наземных роботов.

СВО
спутники
связи
Андрей Белоусов
