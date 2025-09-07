Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:43

Названа реальная причина появления элитных войск ВСУ под Волчанском

Военэксперт Кнутов: под Волчанск перебросили элиту из-за нехватки солдат в ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Отряд спецназа погранслужбы Украины переброшен под Волчанск из-за нехватки солдат у украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что элитные войска будут участвовать в боевых действиях, а на некоторых участках выполнять функцию заградительных отрядов.

Чтобы как-то удержать позиции, элита украинская, спецназ погранвойск, брошена на оборону Волчанска. Это говорит о том, что людей не хватает. Где-то этот спецназ будут использовать и как заградотряды. Такое тоже я допускаю, но не везде. Может быть, в некоторых местах, но в основном они будут участвовать в боевых действиях в силу того, что крайне тяжелая ситуация [складывается] для украинской армии, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что у российской армии есть хорошие перспективы полного освобождения Волчанска в скором будущем. Переход под контроль России этого региона откроет путь для продвижения РФ в сторону Харькова.

Волчанск — это северо-запад Харьковской области. Там идут достаточно тяжелые бои. Первую часть города мы уже освободили и контролируем. Есть перспектива освобождения второй части, которая находится за рекой. При этом развивается наступление на Купянск. Там тоже не все легко, но освобождение Купянска и Волчанска позволит нам создать достаточно серьезную буферную зону в Харьковской области и двинуться на запад в сторону Харькова. И это противник понимает, поэтому ситуация там может сложиться крайне тяжелой, ― заключил Кнутов.

Ранее ТАСС сообщил, что отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда перебросили на Волчанское направление. По словам источника, близкого к ситуации, за подготовку подразделения еще до начала спецоперации ВС России отвечали инструкторы из США, а с командиром встречался экс-госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

ВСУ
Украина
СВО
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
