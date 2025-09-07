Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:31

Крупный камнепад зафиксировали в Альпах

Горы в Сикст-Фер-а-Шеваль Горы в Сикст-Фер-а-Шеваль Фото: Bernard Jaubert/imagebroker.com/Global Look Press

Масштабный оползень с высоты 1,3 тысячи метров зафиксирован во французских Альпах, передает Le Parisien. По данным издания, массив грунта и скальных пород сместился вниз по склону в коммуне Сикст-Фер-а-Шеваль, расположенной в департаменте Верхняя Савойя. Объем оползня составил 12 тысяч кубических метров.

В эту субботу, 6 сентября 2025 года, около 11:30 утра на высотах коммуны Сикст-Подкова произошел крупный камнепад. Оползень значительного объема произошел на большой высоте, около 1300 метров, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

Ранее стало известно, что не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.

Альпы
камнепады
оползни
грунт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
В России ужесточают правила продажи алкоголя
«Формируется евронацизм»: военэксперт о преграде к миру на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.