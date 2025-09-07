Крупный камнепад зафиксировали в Альпах

Масштабный оползень с высоты 1,3 тысячи метров зафиксирован во французских Альпах, передает Le Parisien. По данным издания, массив грунта и скальных пород сместился вниз по склону в коммуне Сикст-Фер-а-Шеваль, расположенной в департаменте Верхняя Савойя. Объем оползня составил 12 тысяч кубических метров.

В эту субботу, 6 сентября 2025 года, около 11:30 утра на высотах коммуны Сикст-Подкова произошел крупный камнепад. Оползень значительного объема произошел на большой высоте, около 1300 метров, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

Ранее стало известно, что не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.