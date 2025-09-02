Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025

Москвичка попала под камнепад на Эльбрусе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москвичку завалило камнями на Эльбрусе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, женщина получила серьезные травмы, к ней выдвинулись спасатели.

Отмечается, что камнепад случился в районе скал Пастухова (высота 4600 метров). 35-летняя жительница столицы была в составе незарегистрированной группы из восьми человек.

Ранее сообщалось, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Двое альпинистов получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

До этого вице-президент федерации альпинизма Александр Пятницин сообщил, что застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка Наталья Наговицина не сможет спуститься с гор самостоятельно из-за перелома ноги. Он отметил, что при прогнозе необходимо учитывать болевой порог человека.

Также оказалось, что перед восхождением на пик Наговицина подписала документ, снимающий всю ответственность с турфирмы. Альпинистка приняла все организационные риски на себя.

