ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный в США спецназ ТАСС: к Волчанску перебросили подготовленный в США спецназ погранслужбы Украины

Отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда перебросили на Волчанское направление, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника, за подготовку подразделения отвечали инструкторы из США, а с командиром встречался экс-госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины «Дозор», входящего в состав 10-го ПОГО г. Одессы. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana. Также некоторые латиноамериканцы входят в состав других украинских подразделений, сказано в материале.