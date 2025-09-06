Запад манипулирует темой детей, проживающих в новых регионах России, и использует ее в целях пропаганды, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все, что связано с детьми, всегда вызывает сочувствие, и этим иностранная пресса умело пользуется.

Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используются западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует, — подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что в Херсонской области нет проблем с заботой и поддержкой детей. В то же время западная пресса закрывает глаза на гибель несовершеннолетних от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, резюмировал губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что вхождение Херсона вместе с областью в состав России необходимо учитывать при заключении окончательного мирного соглашения с Украиной. Политик уточнил, что Херсон является его родным городом и ему больно видеть, как он фактически превратился в город-призрак, где из 350 тыс. жителей здесь остались лишь 50 тыс.