Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК

Российский оператор беспилотника помешал сотрудникам украинского ТЦК (аналог военкомата) задержать мужчину в Херсоне, сообщил военблогер Юрий Подоляка. Инцидент произошел во время уличной погони.

На кадрах видно, как беспилотник точечно наводится на представителей украинских военных структур, прерывая попытку задержания. Предположительно, действия оператора вынудили преследователей отказаться от продолжения погони.

Ранее в Одесской области 43-летний мужчина угнал авто сотрудника ТЦК, на котором его должны были доставить на медицинскую комиссию. Он внезапно пересел с пассажирского сиденья за руль и уехал.

До этого в селе Боратин неподалеку от Луцка обстреляли сотрудников территориального центра комплектования. Группа мужчин напала на военных, избила их и отобрала пистолет, после чего открыла стрельбу.

А в Киеве полицейские ударили беременную женщину, когда она пыталась защитить своего спутника от отправки в ТЦК. Правоохранители остановили пару на улице для проверки документов.