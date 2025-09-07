Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:31

Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК

Российский дроновод помешал сотрудникам ТЦК задержать мужчину в Херсоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский оператор беспилотника помешал сотрудникам украинского ТЦК (аналог военкомата) задержать мужчину в Херсоне, сообщил военблогер Юрий Подоляка. Инцидент произошел во время уличной погони.

На кадрах видно, как беспилотник точечно наводится на представителей украинских военных структур, прерывая попытку задержания. Предположительно, действия оператора вынудили преследователей отказаться от продолжения погони.

Ранее в Одесской области 43-летний мужчина угнал авто сотрудника ТЦК, на котором его должны были доставить на медицинскую комиссию. Он внезапно пересел с пассажирского сиденья за руль и уехал.

До этого в селе Боратин неподалеку от Луцка обстреляли сотрудников территориального центра комплектования. Группа мужчин напала на военных, избила их и отобрала пистолет, после чего открыла стрельбу.

А в Киеве полицейские ударили беременную женщину, когда она пыталась защитить своего спутника от отправки в ТЦК. Правоохранители остановили пару на улице для проверки документов.

Херсон
дроны
мобилизации
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.