Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя

В столице России стартовал общемосковский крестный ход в честь празднования Собора Московских святых, передает корреспондент NEWS.ru. Верующие следуют от Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря — общая длина маршрута составляет 6 км. Возглавляет шествие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прогнозировал, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. В беседе с РИА Новости он назвал это шествие возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, которая была до революции.

