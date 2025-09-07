Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 12:56

Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя

В Москве начался многотысячный крестный ход

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В столице России стартовал общемосковский крестный ход в честь празднования Собора Московских святых, передает корреспондент NEWS.ru. Верующие следуют от Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря — общая длина маршрута составляет 6 км. Возглавляет шествие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прогнозировал, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. В беседе с РИА Новости он назвал это шествие возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, которая была до революции.

Ранее Владимирская епархия Русской православной церкви назвала поэму «Москва-Петушки» порочной, деструктивной и кощунственной, а также осудила «возвеличивание и героизацию» ее автора — писателя Венедикта Ерофеева. Священнослужители призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов отказаться от произведений Ерофеева.

До этого в Русской православной церкви заявили, что самоубийцам, колдунам и еретикам не позволяли устанавливать кресты на могиле. Крест в православии символизирует веру в воскресение, а перечисленные категории людей считались связанными с темными силами.

