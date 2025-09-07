Бабье лето затянется на весь сентябрь? Где сейчас холоднее и жарче всего

Сентябрь в Москве и Петербурге будет теплым и солнечным, уверены синоптики. Какая погода будет в столице на новой неделе, где сейчас холоднее и жарче всего в России?

Какая погода пришла в Москву к 7 сентября

В Москве продолжается бабье лето, пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион останется под влиянием барического максимума, в зоне преимущественно солнечной, сухой и теплой погоды. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, по области — плюс 20–25. Атмосферное давление выше нормы», — указал Леус.

Какая погода будет в Москве на неделе 8–14 сентября, что дальше

Синоптик прогнозирует, что неделя в Москве начнется с потепления: в понедельник без осадков, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 22–24 градуса.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что вся будущая рабочая неделя будет солнечной и без осадков. Температура днем составит плюс 20–22 градуса, а ночью может опускаться до плюс 9.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что бабье лето в Москве сильно задержится и продлится по крайней мере до 20 октября. В ближайшие недели температура воздуха не опустится ниже плюс 20 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптик Евгений Тишковец заявил СМИ, что отопление в Москве включат только в октябре. Раньше этого срока средняя температура воздуха не опустится ниже плюс 8 градусов.

«Сейчас мы находимся в состоянии метеолета, среднесуточная температура выше плюс 15 градусов. Во второй половине сентября будет плюс 10–15 градусов, но это тоже не параметры для включения отопления. И только в октябре это произойдет», — считает Тишковец.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда снова наступит осень

По прогнозу Леуса, в Петербург также вернулось метеорологическое лето — после холодного финала августа, когда в Северной столице накопилась отрицательная аномалия температуры в 16,5 градуса.

«Сегодня территория Северной столицы будет ощущать влияние южной периферии антициклона с центром над Кольским полуостровом. В такой ситуации жителей и гостей региона ждет еще один спокойный, в плане погоды, день с полным отсутствием дождей и июльскими температурами. Температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26. Атмосферное давление будет значительно выше нормы. В понедельник без осадков, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 23–25 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Леуса, от накопленной отрицательной аномалии к 7 сентября осталось только 1,6 градуса. Специалисты Foreca ожидают, что летняя жара в Петербурге закончится после выходных 13–14 сентября, температура упадет немного ниже плюс 20. Однако долговременный прогноз «Метеоновостей» не предполагает сильного похолодания: к 19–20 сентября вновь начнет теплеть.

Где теплее и холоднее всего в России в начале сентября

По данным карты «Яндекс.Погоды», к 7 сентября самая холодная погода в России установилась на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Так, в Магаданской области выделяется город Сусуман, где в ночь на воскресенье температура падала до минус 5 градусов.

Самым жарким местом в России остается Астрахань: дневные температуры там, несмотря на похолодание, продолжают держаться на уровне плюс 28–29 градусов.

