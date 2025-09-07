Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 11:32

Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве наступило бабье лето, оно продлится до следующих выходных включительно, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 7 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 7 сентября

По данным Тишковца, вчера в Москве температура воздуха составила плюс 22,2 градуса, что оказалось на полградуса теплее климатической нормы июня или августа.

«В центре Москвы, на Балчуге, было плюс 22,6 градуса. В Подмосковье самая высокая максимальная температура была зафиксирована в Немчиновке — плюс 23,9 градуса, а это уже климат июля. И сегодня погода также порадует москвичей и жителей Подмосковья», — написал синоптик.

С утра в столице плюс 13,5 градуса. Атмосферное давление — 756,8 мм рт. ст. В течение воскресенья синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится южной периферией антициклона, отметил Тишковец.

«В Москве и по области, как и во всей Центральной России, сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха в столице составит плюс 21–24 градуса, по области — 20–25 тепла, что соответствует климатической норме макушки лета. Атмосферное давление повышенное, но стабильное — 756 мм рт. ст.», — рассказал специалист.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его информации, бабье лето продолжится в столице до следующих выходных включительно. По ночам будет плюс 8–11 градусов, днем — плюс 20–23 градуса. Ливней не ожидается. Осень начнется только во второй половине месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посетовал, что в Москве установилась «скучная» для синоптиков погода.

«Сейчас тот редкий случай, когда синоптикам может быть скучно. Связано это с тем, что погода очень однородная в течение и выходных дней, и всей предстоящей недели. В то же время я с большим удовольствием хочу сказать, что погода будет комфортной. Во-первых, она нежаркая, во-вторых, много солнца. Ночи будут лунные и звездные», — сказал он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 7 сентября

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Санкт-Петербурге сегодня тоже солнечно и по-летнему тепло. На погоду повлияет южная периферия антициклона с центром над Кольским полуостровом.

«В такой ситуации жителей и гостей региона ждет еще один спокойный, в плане погоды, день, с полным отсутствием дождей и июльскими температурами», — отметил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 8 сентября, без осадков, ночью — плюс 11–13 градусов, днем — плюс 23–25 градусов.

