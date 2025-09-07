Ситуация в аэропортах РФ 7 сентября: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Ситуация в аэропортах РФ 7 сентября: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Сегодня, 7 сентября, из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация с задержками и отменами рейсов в воскресенье, где не работают аэропорты, что происходит в Москве и Петербурге?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 7 сентября, где задержки и отмены рейсов

В половину первого ночи по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. В 02:50 их ввели в воздушной гавани Нижнего Новгорода.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил Кореняко.

Около 5 утра аэропорт Волгограда заработал в штатном режиме. Через час ограничения ввели в аэропорту Жуковский, которые действовали полтора часа — до 7 утра.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заявили в Росавиации.

В 9 утра заработал аэропорт Нижнего Новгорода.

Люди в зале ожидания в Международном аэропорту Шереметьево Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Из-за ограничений авиакомпаниям пришлось корректировать расписание рейсов. Так, по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, утром 7 сентября отменен вылет в Волгоград. Среди вылетов задержаны рейсы во Владикавказ, Сочи и Абу-Даби. Среди прилетов задержаны рейсы из Сочи, Еревана, Антальи, Хургады, Шарм-эш-Шейха и Барнаула. Отменены рейсы из Волгограда и Новокузнецка. Также задерживаются рейсы из Ташкента, Омска, Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Белграда, Владивостока, Хабаровска, Варадеро и Абу-Даби.

В Домодедово утром 7 сентября среди вылетов задержаны рейсы в Сочи, Геленджик, Курган и Батуми. Среди прилетов задержаны рейсы из Калининграда, Баку, Кулябы, Еревана, Тель-Авива, Оша, Омска, Карши, Норильска, Иркутска, Новосибирска, Читы, Бишкека, Антальи, Батуми, Кургана, Благовещенска, Шарм-эш-Шейха и Геленджика. Отменен прилет из Сочи.

В петербургском аэропорту Пулково утром 7 сентября среди вылетов задержаны рейсы в Оренбург и Казань, отменен рейс в Тегеран, также задержан рейс в Ярославль. Среди прилетов задержаны рейсы из Антальи (несколько рейсов), Батуми, Барнаула, Ташкента, Мурманска, Кемерово, Сургута, Новокузнецка, Алма-Аты и Оренбурга. Отменены прилеты из Тегерана и Казани.

В Сочи этим утром среди вылетов задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Нижнекамск и Стамбул, также отменен один рейс в Москву. Среди прилетов задержаны рейсы из Батуми, Тель-Авива, Омска, Кемерова, Новосибирска, Екатеринбурга, несколько московских рейсов перенесены. Отменены также прилеты из Омска и Москвы.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября

Снаряд поразил тоннель с военными ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 сентября

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 сентября 2025 года