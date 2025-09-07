Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 06:25

Третий аэропорт за ночь перестал выпускать самолеты

Росавиация приостановила полеты в аэропорту Жуковский

Международный аэропорт Жуковский

В международном аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Это третья воздушная гавань, в которой за ночь 7 сентября были введены ограничения, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Запреты будут действовать неопределенное количество времени. Об изменениях в работе воздушной гавани будет сообщаться дополнительно. Причины для введения экстренных мер также не озвучивались.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Запреты касались всех категорий воздушных судов.

Также аналогичная мера была задействована в аэропорту Волгограда. Запреты начали действовать в соответствии со стандартными процедурами обеспечения авиационной безопасности.

До этого транспортный самолет Ил-76 экстренно посадили в красноярском аэропорту Черемшанка. При этом после приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

