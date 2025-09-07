Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян 74.RU: 36% опрошенных челябинцев не хотят лететь в Китай вопреки отмене виз

Большая часть опрошенных жителей Челябинска (64%) хотят полететь в Китай на фоне введения безвизового режима для россиян, при этом больше трети (36%) не считают это хорошей новостью, передает 74.RU. Среди причин такого мнения указаны отсутствие интереса к стране, возможные риски для здоровья, сомнения в самой востребованности инициативы. Часть респондентов напомнила, что до этого некоторые туристы уже могли посетить Хайнань без визы, а оформление разрешения на материковый Китай стоило относительно недорого.

Там нечего делать. Вот вообще. Природы нет — угроблена. Риск подхватить неизвестный вирус, — отметил один из жителей города.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами. Российские туристы смогут находиться в КНР до 30 дней. Министерство иностранных дел Китая обозначило, что действовать это решение будет до 14 сентября 2026 года.

Тем временем китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за последнюю неделю. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Большинство заболевших выявлены в Фошане. Также случаи зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.