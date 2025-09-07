Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 15:15

Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского

Гаспарян назвал Исибу новой жертвой «проклятия рукопожатия» Зеленского

Сигэру Исиба, Владимир Зеленский Сигэру Исиба, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба стал новой жертвой «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в своем Telegram-канале. Он прикрепил фотографию, сделанную на саммите G20 в июне 2025 года, где японский политик запечатлен с украинским лидером, и связал эту встречу с последующей отставкой Исибы.

Японский премьер принял решение покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии. Это было продиктовано желанием избежать раскола, сообщают источники.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что рукопожатие Зеленского несет в себе проклятие. Такую мысль он высказал после встречи политика с королем Великобритании Карлом III в Норфолке.

Также сообщалось, что слова президента России Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.

