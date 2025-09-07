В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине

В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине Daily Express: Путин послал жесткий сигнал Западу по конфликту на Украине

Слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину являются жестким и пугающим сигналом Западу, передает Daily Express. В частности, на пленарном заседании ВЭФ глава российского государства заявил, что любые европейские войска, находящиеся на украинской территории, станут законной целью для ВС РФ.

В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут «законными целями», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что слова Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.

До этого Путин сообщил о готовности принять украинского лидера в Москве. Однако Зеленский отклонил это предложение, заявив о своей готовности к встрече «в любом формате», но без конкретизации деталей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.