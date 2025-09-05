Путин поделился реакцией на решение Китая отменить визы для россиян Путин назвал неожиданным решение об отмене виз в Китай для россиян

Решение со стороны Китая об отмене виз для россиян было неожиданным, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Он также назвал его приятным. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Это решение, конечно, принималось на политическом уровне. <...> Для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали. Это было приятно. Конечно, это знак дружбы, которую мы высоко ценим, — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин во время встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ли Хунчжуном на полях ВЭФ говорил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая. Москва зеркально ответит на дружественный шаг Пекина, отменившего визы для россиян.

В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что туристический поток из Китая может увеличиться на 25% после введения безвизового режима. Окончательные показатели будут зависеть от доступности авиаперелетов и стоимости билетов.

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов вырос в пять раз. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 года по февраль 2026-го.