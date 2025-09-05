Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:19

Проверка Генпрокуратуры выявила искусственную очередь на границе с Китаем

Краснов: в РФ пресекли продажу мест в очереди для экспортеров на границе с КНР

Фото: Guo Feizhou/Xinhua/Global Look Press

Генпрокуратура России пресекла продажу мест в электронной очереди для экспортеров на границе РФ и Китая, заявил руководитель ведомства Игорь Краснов в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил, что электронная очередь была запущена в тестовом режиме два года назад, но спустя некоторое время начала сбоить. Выступление генпрокурора опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Ко мне обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска «Забайкалье», — отметил Краснов.

По его словам, проведенная проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за одно транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема была пресечена, резюмировал генпрокурор.

Ранее Краснов, выступая на сессии «Свобода предпринимательства в России» во Владивостоке, заявил, что путаница с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей. Одним из возможных решений проблемы он назвал создание единого электронного реестра таких платежей, который будет простым и понятным для бизнесменов.

Россия
Китай
Игорь Краснов
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю в Хакас
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.