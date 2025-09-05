Проверка Генпрокуратуры выявила искусственную очередь на границе с Китаем Краснов: в РФ пресекли продажу мест в очереди для экспортеров на границе с КНР

Генпрокуратура России пресекла продажу мест в электронной очереди для экспортеров на границе РФ и Китая, заявил руководитель ведомства Игорь Краснов в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил, что электронная очередь была запущена в тестовом режиме два года назад, но спустя некоторое время начала сбоить. Выступление генпрокурора опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Ко мне обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска «Забайкалье», — отметил Краснов.

По его словам, проведенная проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за одно транспортное средство. Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема была пресечена, резюмировал генпрокурор.

Ранее Краснов, выступая на сессии «Свобода предпринимательства в России» во Владивостоке, заявил, что путаница с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей. Одним из возможных решений проблемы он назвал создание единого электронного реестра таких платежей, который будет простым и понятным для бизнесменов.