05 сентября 2025 в 06:56

Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей

Краснов: неразбериха в неналоговых платежах влечет поборы с предпринимателей

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Путаница с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» на Восточном экономическом форуме. Он призвал создать единый электронный реестр таких платежей, простой и понятный для бизнесменов, передает ТАСС.

На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса, — указал он.

Такая мера позволила бы избежать неразберихи за счет актуальности и регулярно обновляемого содержания, считает Краснов. Генпрокурор добавил, что эта идея поддержана правительством, уже начата работа по ее практической реализации.

Ранее стало известно, что в стартовый день X Восточного экономического форума прошел Форум креативных индустрий, в ходе которого обсудили будущее творческого сектора экономики России. Организатором выступила социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум. В рамках форума прошло больше 10 стратегических сессий, посвященных интеграции нейросетей в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента и событийной индустрии Дальнего Востока.

Тем временем зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора подчеркнул, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ. Он напомнил, что такой же результат грозит в случае смягчении денежно-кредитной политики, которая не сэкономит бюджетных средств, кроме того, от уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам.

