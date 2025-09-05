Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей

Путаница с расчетами неналоговых платежей рождает поборы с предпринимателей, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» на Восточном экономическом форуме. Он призвал создать единый электронный реестр таких платежей, простой и понятный для бизнесменов, передает ТАСС.

На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса, — указал он.

Такая мера позволила бы избежать неразберихи за счет актуальности и регулярно обновляемого содержания, считает Краснов. Генпрокурор добавил, что эта идея поддержана правительством, уже начата работа по ее практической реализации.

