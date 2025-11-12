Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:05

В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги

Депутат Чаплин: вернуть часть денег за платное лечение можно через вычет налога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вернуть часть средств, потраченных на платные медицинские услуги, с помощью социального налогового вычета, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий напомнил, что на его сумму установлен лимит — не более 150 тыс. рублей в год.

Для этого нужно будет заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и сохранить оригинал справки из медицинской организации об оплате услуг, отметил Чаплин. В случае если лечение оплачивалось для супруга, родителей или детей, понадобятся копии документов, подтверждающих родство.

Для вычета налога за оплату лекарственных средств потребуется оригинал рецепта и копии аптечных чеков. После сбора полного пакета документов его нужно будет направить в налоговую инспекцию по месту своей регистрации. Сделать это можно лично в отделении, по почте заказным письмом или через портал налоговой службы, уточнил парламентарий.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что многодетные родители могут получить компенсацию за покупку школьной формы через МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты. Для этого нужно заполнить заявление и приложить к нему ряд документов.

налоги
услуги
медицина
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Западный алармизм»: американист о страхе ЕС перед превосходством Путина
МВД получит доступ к нелегальным мигрантам, обратившимся за медпомощью
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Ветеринар посоветовал не устанавливать кормушки для птиц на подоконниках
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
Попытки Армении «отвязаться» от России сравнили с поцелуем Иуды
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.