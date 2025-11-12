В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги Депутат Чаплин: вернуть часть денег за платное лечение можно через вычет налога

Россияне могут вернуть часть средств, потраченных на платные медицинские услуги, с помощью социального налогового вычета, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий напомнил, что на его сумму установлен лимит — не более 150 тыс. рублей в год.

Для этого нужно будет заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и сохранить оригинал справки из медицинской организации об оплате услуг, отметил Чаплин. В случае если лечение оплачивалось для супруга, родителей или детей, понадобятся копии документов, подтверждающих родство.

Для вычета налога за оплату лекарственных средств потребуется оригинал рецепта и копии аптечных чеков. После сбора полного пакета документов его нужно будет направить в налоговую инспекцию по месту своей регистрации. Сделать это можно лично в отделении, по почте заказным письмом или через портал налоговой службы, уточнил парламентарий.

