На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России

В стартовый день X Восточного экономического форума прошел Форум креативных индустрий, в ходе которого обсудили будущее творческого сектора экономики России. Организатором выступила социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

Форум креативных индустрий во Владивостоке подтверждает: креативная экономика становится драйвером социального и экономического развития регионов России. Наша задача — объединять экспертов, предпринимателей и представителей власти, чтобы вместе формировать долгосрочную стратегию и создавать новые механизмы поддержки отрасли. В этом видим вклад в будущее экономики страны, а также формирование культурного кода, открытого миру, — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В рамках форума прошло больше 10 стратегических сессий, посвященных интеграции нейросетей в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента и событийной индустрии Дальнего Востока. Также в ходе мероприятия прошла презентация части доклада «Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после Петербургского международного экономического форума-2025», разработанного совместно с Московской школой управления «Сколково».

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ состоялся иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». Мероприятие было организовано совместно с Мариинским театром.