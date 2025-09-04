Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:36

На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России

Фото: Пресс-служба форума

В стартовый день X Восточного экономического форума прошел Форум креативных индустрий, в ходе которого обсудили будущее творческого сектора экономики России. Организатором выступила социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

Форум креативных индустрий во Владивостоке подтверждает: креативная экономика становится драйвером социального и экономического развития регионов России. Наша задача — объединять экспертов, предпринимателей и представителей власти, чтобы вместе формировать долгосрочную стратегию и создавать новые механизмы поддержки отрасли. В этом видим вклад в будущее экономики страны, а также формирование культурного кода, открытого миру, — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В рамках форума прошло больше 10 стратегических сессий, посвященных интеграции нейросетей в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента и событийной индустрии Дальнего Востока. Также в ходе мероприятия прошла презентация части доклада «Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после Петербургского международного экономического форума-2025», разработанного совместно с Московской школой управления «Сколково».

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ состоялся иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». Мероприятие было организовано совместно с Мариинским театром.

Россия
ВЭФ
форумы
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.