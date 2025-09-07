Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восьми километров.

4 сентября на востоке Афганистана зафиксировано землетрясение, первоначальная магнитуда которого составила 6,1. Толчки произошли в 16:56 UTC (19:56 мск) на глубине 10 километров, в 41 километре от города Джелалабад с населением около 200 тысяч человек. Туда направился транспортный самолет Ил-76 МЧС России.

Спасатели Афганистана оказывали помощь только пострадавшим мужского пола, сообщили позже западные СМИ. Это обусловлено социокультурными нормами.

До этого в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 в районе Каспийского моря. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки зарегистрированы в 20:33 UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг находился на глубине 12 километров.