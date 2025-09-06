Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 19:20

NYТ: афганские службы спасали после землетрясения только мужчин

Фото: Saifurahman/XinHua/Global Look Press

Спасатели Афганистана оказывали помощь только пострадавшим мужского пола, рассказали в газете The New York Times. По информации журналистов, это обусловлено социокультурными нормами.

По словам свидетелей, женщинам запрещены тактильные контакты с мужчинами, которые не принадлежат к их семейному кругу. Одна из жительниц страны добавила, что из-под завалов выносили только детей и мужчин. В это же время женщинам и девочкам-подросткам никто не помогал, передают журналисты.

Они собрали нас в одном углу и забыли о нас, — сообщила изданию жительница Афганистана.

Ранее российский самолет МЧС с гуманитарной помощью прибыл в Кабул. Борт Ил-76 доставил в столицу Афганистана 20 тонн продовольствия для пострадавшего от землетрясения населения страны. В МЧС отметили, что по поручению президента РФ в ближневосточную страну также отправят вторую партию гумпомощи.

Отмечается, что жители Афганистана пережили череду землетрясений. Последнее из них магнитудой 6,1 балла было зафиксировано 4 сентября.

