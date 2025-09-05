В пострадавший от землетрясения Афганистан прибыл самолет МЧС России Российский самолет МЧС с 20 тоннами гумпомощи прибыл в Афганистан

Российский самолет МЧС с гуманитарной помощью прибыл в Афганистан, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Борт Ил-76 доставил в Кабул 20 тонн продовольствия для пострадавшего от землетрясения населения страны. В МЧС отметили, что по поручению президента РФ в Афганистан отправят вторую партию гумпомощи.

Самолет Ил-76 привез в город Кабул 20 тонн продовольствия для населения, пострадавшего от землетрясения, — говорится в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Афганистане. Представитель правительства страны Забихулла Муджахид заявил, что на место ЧП вызвали спасателей из центра и соседних провинций. По последним данным, в результате удара стихии в Афганистане погибли более 1,4 тысячи человек. При этом пострадали свыше 3,1 тысячи жителей.

Позднее в Афганистане было зафиксировано новое землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Толчки произошли в 16:56 по UTC (19:56 мск) на глубине 10 километров, в 41 километре от города Джелалабад с населением около 200 тысяч человек.