Инцидент с нападением на российское посольство в Швеции свидетельствует о потере Стокгольмом контроля над внутренней и внешней безопасностью, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В разговоре с «Известиями» она отметила, что подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам.

Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью, — сказала она.

Ранним утром 7 сентября беспилотник сбросил на территорию дипмиссии пакет с краской. До этого дроны атаковали здание 21 августа, 5 июля, 17 июня и 25 мая. Проводимые шведской полицией расследования до сих пор не помогли установить исполнителей и заказчиков акций.

До этого представитель МИД РФ рассказала, что страны Евросоюза следуют по пути саморазрушения, систематически искажая исторические факты. Она обратила внимание на отсутствие представителей ЕС на памятных мероприятиях, что говорит об отрыве от народа.

Ранее представитель МИД РФ также выразила мнение, что западные страны осуществляют геноцид украинского народа через президента Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что сам политик только биологически отвечает характеристикам человека.