Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:51

«Утратила контроль»: Захарова пристыдила Швецию из-за дронов

Захарова указала Швеции на потерю безопасности после атаки БПЛА

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Инцидент с нападением на российское посольство в Швеции свидетельствует о потере Стокгольмом контроля над внутренней и внешней безопасностью, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В разговоре с «Известиями» она отметила, что подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам.

Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью, — сказала она.

Ранним утром 7 сентября беспилотник сбросил на территорию дипмиссии пакет с краской. До этого дроны атаковали здание 21 августа, 5 июля, 17 июня и 25 мая. Проводимые шведской полицией расследования до сих пор не помогли установить исполнителей и заказчиков акций.

До этого представитель МИД РФ рассказала, что страны Евросоюза следуют по пути саморазрушения, систематически искажая исторические факты. Она обратила внимание на отсутствие представителей ЕС на памятных мероприятиях, что говорит об отрыве от народа.

Ранее представитель МИД РФ также выразила мнение, что западные страны осуществляют геноцид украинского народа через президента Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что сам политик только биологически отвечает характеристикам человека.

Швеция
происшествия
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны опровергли факт удара по зданию украинского кабмина в Киеве
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.