07 сентября 2025 в 11:41

Посольство России в одной из стран ЕС подверглось атаке дрона

Дрон сбросил пакет с краской на посольство России в Швеции

Посольство России в Швеции подверглось атаке беспилотника, сбросившего на территорию дипмиссии пакет с краской, сообщили представители посольства в Telegram-канале. Инцидент произошел ранним утром 7 сентября.

Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской, — сказано в сообщении.

Последний налет дрона на здание посольства произошел 25 мая. Позднее — 17 июня, 5 июля и 21 августа — атакам подвергалось торговое представительство России в Стокгольме. В сообщении сказано, что проводимые шведской полицией расследования до сих пор не помогли установить исполнителей и заказчиков акций.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что сотрудники российского посольства сталкиваются с психологическим давлением, а обстановка вокруг дипмиссии остается напряженной. По его словам, возле территории посольства регулярно проходят антироссийские акции и демонстрации с разрешения местных властей. Дополнительные трудности создают и местные СМИ, чьи действия Беляев назвал навязчивыми и нарушающими нормы неприкосновенности.

