Французский бульдог зарабатывает деньги для хозяина необычным способом

Французский бульдог из китайского города Гуанчжоу заработал более 10 тысяч юаней (113 тысяч рублей), собирая пластиковые бутылки для хозяина, сообщает South China Morning Post. Таких результатов ему удалось достигнуть за пять лет.

Благодаря своей необычной привычке питомец стал популярным в социальных сетях. За трудолюбивым бульдогом следят более 80 тысяч подписчиков. Местные предприниматели называют собаку самым пунктуальным сборщиком бутылок.

Каждый день бульдог трижды выходит на улицы города в поисках пластика. На один обход территории уходит 20–30 минут. Когда он устает, то самостоятельно отправляется отдыхать. Хозяин бульдога по фамилии Чжан сопровождает собаку, неся мешок для сбора бутылок.

