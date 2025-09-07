Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 13:27

Французский бульдог зарабатывает деньги для хозяина необычным способом

В Китае собирающая пластиковые бутылки собака смогла заработать 10 тысяч юаней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Французский бульдог из китайского города Гуанчжоу заработал более 10 тысяч юаней (113 тысяч рублей), собирая пластиковые бутылки для хозяина, сообщает South China Morning Post. Таких результатов ему удалось достигнуть за пять лет.

Благодаря своей необычной привычке питомец стал популярным в социальных сетях. За трудолюбивым бульдогом следят более 80 тысяч подписчиков. Местные предприниматели называют собаку самым пунктуальным сборщиком бутылок.

Каждый день бульдог трижды выходит на улицы города в поисках пластика. На один обход территории уходит 20–30 минут. Когда он устает, то самостоятельно отправляется отдыхать. Хозяин бульдога по фамилии Чжан сопровождает собаку, неся мешок для сбора бутылок.

Ранее в США посадили на диету таксу по кличке Дейзи. Ее прежняя хозяйка, страдавшая деменцией, раскормила питомца до 25 кг, что вдвое выше нормы. Позже собаку взяла под опеку сиделка Тиган Стрикленд, которая составила правильный рацион и начала регулярно выгуливать животное. Через несколько месяцев такса похудела до 20 кг и стала активнее.

Китай
собаки
экология
питомцы
