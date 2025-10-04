ВСУ за четыре часа 17 раз атаковали регионы России

Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили 17 украинских дронов над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Брянскую, Орловскую и Тульскую области.

4 октября текущего года в период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Тульской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о возгорании легковой машины после падения на нее обломков дрона ВСУ. По его словам, возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили пять управляемых авиационных бомб и 314 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Помимо всего прочего, был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.