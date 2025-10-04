Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 17:57

Отель в Анталье опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки среди россиян

Случаи заражения вирусом Коксаки среди российских туристов в пятизвездочном турецком отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Анталье не подтверждаются руководством, сообщает РИА Новости. Ранее появилась информация о вынужденном карантине нескольких российских семей с детьми.

Мы не получали никаких жалоб от гостей на заражение каким-либо вирусом. Если бы здесь был вирус, то болели бы многие гости, — рассказал журналистам представитель отеля.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что у российских туристов, в том числе полуторагодовалого ребенка с температурой 40 °C и сыпью, был диагностирован вирус Коксаки. Из-за этого им запретили пользоваться бассейном и общими зонами отеля, а для вылета из Турции их обязали получать медицинскую справку о выздоровлении.

После этого в Роспотребнадзоре России сообщили, что направили официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с вероятным заражением российских туристов в отеле. Ведомство потребовало предоставить результаты расследования.

