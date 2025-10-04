Звезде «Форсажа» грозит тюрьма из-за смерти соседской собаки

В Атланте суд выдал ордер на арест актера Тайриза Гибсона, которого обвинили в гибели соседской собаки, сообщает Daily Mail. По данным полиции, животное погибло после нападения одной из собак актера.

Как выяснили следователи, Гибсон держал четырех кане-корсо и часто выпускал их гулять без присмотра. Однажды собаки прибились к двери соседей — камеры зафиксировали, как они скреблись в дверь, — и вскоре хозяин обнаружил своего пятилетнего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля Генри без признаков жизни и со следами укусов.

Полицейская служба по защите животных подтвердила, что за неделю до нападения поступило как минимум пять жалоб на то, что собаки Гибсона свободно разгуливают по району. Несмотря на обещание артиста передать животных властям, он этого не сделал. Вскоре после инцидента собаки исчезли.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил рэпера Шона Комбса (P. Diddy) к 50 месяцам тюрьмы за организацию перевозки женщин для занятия проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, которое настаивало на сроке свыше 11 лет.