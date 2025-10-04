Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси

В Тбилиси участники протестных акций прорвались на территорию двора президентского дворца, расположенного на улице Атонели, передает ТАСС. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Полицейские предпринимают попытки оттеснения протестующих с применением перцового аэрозоля. Несмотря на временное отступление, митингующие продолжают предпринимать новые попытки штурма.

Бывший оперный певец и сторонник оппозиционного движения Паата Бурчуладзе выступил перед собравшимися с заявлением о нелегитимности действующей власти в стране. Он заявил, что власть должна принадлежать народу и необходимо обеспечить ее возвращение гражданам. Бурчуладзе потребовал ареста и привлечения к ответственности представителей правящих структур.

Ранее в центре Тбилиси начались масштабные протестные акции. Сотни транспортных средств, включая водителей из отдаленных районов Грузии, приехали к центральной части города. В столице была развернута подготовка к массовому выступлению: установлена сценическая конструкция, а власти стянули дополнительные силы правопорядка.