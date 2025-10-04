Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 17:49

Число жертв восхождения на Камчатке продолжает расти

МЧС: количество погибших альпинистов на Камчатке увеличилось до двух

Вилючинский вулкан Вилючинский вулкан Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В результате происшествия на Вилючинском вулкане число погибших участников восхождения увеличилось до двух человек, сообщает МЧС. Во время эвакуации с места трагедии одна из пострадавших женщин скончалась от полученных повреждений. До этого поступала информация о гибели мужчины, который сорвался вместе с этой участницей группы.

Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм, — сказали в МЧС.

Там добавили, что в настоящее время спасательные службы продолжают операцию по спуску третьей альпинистки. Ее транспортируют на высоту 1500 метров, где дежурят медицинские специалисты центра медицины катастроф.

Ранее глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что одна из трех туристок, сорвавшихся при восхождении на вулкан Вилючинский, не получила серьезных повреждений. Он тогда отметил, что ее спускают к отметке 1500 метров, где дежурят медицинские работники.

Тогда же появились данные, что один из участников группы погиб. Для эвакуации был задействован вертолет Ми-8. К месту происшествия направлены не только спасатели МЧС, но и специалисты центра медицины катастроф.

происшествия
вулканы
горы
альпинисты
восхождение
МЧС
спасатели
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Стала известна судьба упавшего в Фонтанку водителя Porsche
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.