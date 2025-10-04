Число жертв восхождения на Камчатке продолжает расти МЧС: количество погибших альпинистов на Камчатке увеличилось до двух

В результате происшествия на Вилючинском вулкане число погибших участников восхождения увеличилось до двух человек, сообщает МЧС. Во время эвакуации с места трагедии одна из пострадавших женщин скончалась от полученных повреждений. До этого поступала информация о гибели мужчины, который сорвался вместе с этой участницей группы.

Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм, — сказали в МЧС.

Там добавили, что в настоящее время спасательные службы продолжают операцию по спуску третьей альпинистки. Ее транспортируют на высоту 1500 метров, где дежурят медицинские специалисты центра медицины катастроф.

Ранее глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что одна из трех туристок, сорвавшихся при восхождении на вулкан Вилючинский, не получила серьезных повреждений. Он тогда отметил, что ее спускают к отметке 1500 метров, где дежурят медицинские работники.

Тогда же появились данные, что один из участников группы погиб. Для эвакуации был задействован вертолет Ми-8. К месту происшествия направлены не только спасатели МЧС, но и специалисты центра медицины катастроф.