02 сентября 2025 в 17:48

Раскормленная до 25 кг такса Дейзи борется с ожирением

People: американка посадила на диету таксу весом 25 кг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В США посадили на диету таксу по кличке Дейзи, пишет People. Хозяйка, страдающая деменцией, раскормила животное до 25 кг, что в два раза выше нормы.

Дейзи взяла под свою опеку сиделка на дому Тиган Стрикленд. Сначала собака все время была в углу дома и не хотела выходить на прогулки, однако спустя время стала вести себя более активно. Уже через несколько месяцев правильного питания и прогулок такса похудела до 20 кг.

Она любит играть с моими тремя корги, сидеть на улице и греться на солнышке. Она выкапывает ямку и сидит там. Ей так весело. У нее точно началась новая жизнь, — рассказала Тиган.

Ранее ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский рассказал, что, если у человека нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить. По его словам, это сравнимо с воспитанием ребенка и требует значительных расходов.

До этого в Калининской ветклинике в Москве ветеринары провели операцию 10-летней собаке по кличке Майя. У нее обнаружили огромную опухоль весом 7 кг. На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но для точного диагноза потребовалось хирургическое вмешательство.

