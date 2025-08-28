День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:34

Кинолог рассказал, кому нельзя заводить домашних животных

Кинолог Уражевский посоветовал занятым и бедным россиянам не заводить животных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если у человека нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить, заявил ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский. По его словам, которые приводит НСН, это сравнимо с воспитанием ребенка и требует значительных расходов.

Приобретая собаку, нужно быть готовым ходить на площадку, заниматься дрессировкой и воспитанием питомца, а это занимает много времени. <…> Если у вас нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить, — предупредил специалист.

Он напомнил, что ежегодная вакцинация собаки обойдется в пять тысяч рублей. Если возникли проблемы, которые требуют вмешательства, в том числе, хирургического, то операция может стоить от 30 до 100 тысяч рублей и дороже.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что собаки могут выть под музыку из-за инстинктов, одиночества или скуки. Среди других причин пения питомца — стресс и переизбыток эмоций.

