Кинолог рассказал, почему некоторые собаки воют под музыку Кинолог Голубев заявил, что собака может выть под музыку из-за инстинктов

Собаки могут выть под музыку из-за инстинктов, одиночества или скуки, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Среди других причин пения питомца — стресс и переизбыток эмоций.

Некоторые животные начинают выть под музыку из любопытства — звуки инструментов порой вызывают у них интерес и даже удивление, объяснил Голубев. Иногда собака может демонстрировать вокальные данные просто за компанию, например, если она восприняла музыку как форму игры с хозяином.

Кинолог добавил, что через вой собаки могут выражать свои чувства. Таким образом, они могут проявить беспокойство или напротив радость. Не исключено, что так собака пытается привлечь внимание хозяина в моменты особого стресса или скуки. Наконец, вой может быть сигналом, что питомцу неприятна музыка, заключил эксперт.

Владимир Голубев ранее предупредил, что забавные танцы собаки должны насторожить хозяина. По его словам, они могут быть спровоцированы перевозбуждением животного.