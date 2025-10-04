Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 17:11

Стали известны подробности спасения дельфина-малыша на берегу моря

Дельфина-малыша спасли на берегу Охотского моря в Соболевском районе Камчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На побережье Охотского моря в Соболевском районе Камчатки был обнаружен и спасен детеныш дельфина, сообщил глава муниципального района Андрей Воровский в Telegram-канале. Он выразил признательность местному жителю, принявшему участие в спасении морского животного.

В годовщину эпопеи спасения косаток из лимана реки Большой Воровской вновь Охотское море решило сделать «подарок» — оставило на своем берегу симпатичного малыша-дельфина. И вновь на месте первый оказал животному помощь один из тех, кто обнаружил и спасал косаток, — Алексей Величко, — написал руководитель.

Ранее в Краснодарском крае из реки Бейсуг после месячных поисковых работ был извлечен дельфин. Животному провели обработку всех повреждений и разместили в специальном бассейне. На протяжении месяца специалисты предпринимали попытки отловить морского обитателя или направить его в морские воды. В настоящее время дельфин нуждается в реабилитационных мероприятиях из-за продолжительного нахождения в пресной среде. После завершения восстановительного периода его планируют выпустить в акваторию Черного или Азовского моря.

спасения
Камчатка
дельфины
животные
