Дельфина выловили из реки Бейсуг на Кубани

Дельфина выловили из реки Бейсуг в Краснодарском крае после месяца поисков, сообщает Telegram-канал «112». Животному обработали раны и поместили его в бассейн.

Специалисты в течение месяца пытались поймать дельфина или отогнать в море. Сейчас животное ожидает реабилитация из-за длительного пребывания в пресной воде. После дельфина выпустят в Черное или Азовское море.

Ранее сообщалось, что черноморский дельфин-афалина с начала сентября находится в реке Бейсуг. Эксперты предупреждают, что пресная вода может негативно сказаться на коже животного. Спасатели и ветеринары постоянно следят за его состоянием, готовые оперативно оказать необходимую помощь.

Директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей отмечала, что специалисты попытаются спасти дельфина, вытащив его на мелководье и обработав ему раны. По ее словам, животное может погибнуть в пресной воде, его надо выпустить в море.

До этого стало известно, что дельфин-афалина по кличке Реджи, который регулярно появляется у берегов графства Дорсет в Великобритании, чуть не утопил двух женщин. Хищник присоединился к группе людей, совершавших утренний заплыв, и запрыгивал на женщин, словно целенаправленно атакуя их.