07 сентября 2025 в 13:37

В Лондоне мигрантов переселят в казармы бывших военных баз

Telegraph: власти Великобритании планируют переселить беженцев в казармы

Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Британские власти намерены поселить нелегальных мигрантов в зданиях бывших военных баз, сообщает издание The Daily Telegraph. Таким способом в правительстве намерены сократить траты на содержание беженцев в отелях, они вызывают большое возмущение в обществе.

Реализовывать инициативу поручено новой главе министерства внутренних дел Шабане Махмуд, сообщают журналисты. По их данным, о соответствующем решении в Соединенном Королевстве будет объявлено на днях. Для переселения мигрантов планируется задействовать две бывшие военные базы — Эссекс и Кент.

Места в казармах были подготовлены еще прошлым правительством, но тогда идея столкнулась с жесткой критикой со стороны правозащитников. Они сравнивали содержание на военных базах с жизнью в тюрьме, подчеркнули СМИ.

Ранее в Великобритании рассказали о планах заселить беженцев в промышленные складские помещения. Также власти намерены уменьшить масштабы системы предоставления убежища. В Соединенном Королевстве уверены, что раньше она действовала бесконтрольно.

Великобритания
беженцы
казармы
военные базы
