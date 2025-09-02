Власти Британии ищут новые площадки для размещения беженцев В Великобритании беженцев могут поселить на складах и военных объектах

Власти Великобритании рассматривают возможность переселения беженцев из гостиниц в промышленные и складские помещения, заявила в эфире радиостанции LBC министр внутренних дел страны Иветт Купер. По ее словам, Лондон также стремится уменьшить масштабы системы предоставления убежища.

Прежде всего нужно уменьшить масштаб системы предоставления убежища, чтобы в системе было меньше людей. Ранее система бесконтрольно расширялась. Также необходимо рассматривать другие подходящие площадки для размещения беженцев, в том числе военные и промышленные объекты, — сказала Купер.

Ранее министр труда и соцдел ФРГ Бербель Бас заявил, что немецкие власти намерены ужесточить меры для получателей пособий, в том числе украинцев, за отказ от предложенной работы. Соответствующее распоряжение представят 10 сентября. Минтруд намерен сократить выплаты на 30% для беженцев, отказавшихся от официального трудоустройства.

До этого супруги с Украины организовали преступную схему по получению пособий для беженцев в Чехии, заработав около $523 тыс. (42 млн рублей). Пара в течение года занималась незаконным оформлением документов для соотечественников. Всего пострадало около 800 человек.